Family-Karate

© Shogun e.V.

Im dreimonatigen Kurs lernen Kinder gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern die japanische Kampfkunst.

Bei dieser Form der Selbstverteidigung geht es vor allem um ein altersgerechtes Mental- und Ganzkörpertraining, bei dem Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit gezielt gefördert und eigene Stärken entwickelt werden.

Neben der Konzentration auf den eigenen Körper muss beim Training auf Kommandos geachtet werden, was die Reaktionsfähigkeit und die Disziplin schult. In den Gruppen legen die Trainer viel Wert auf eine ruhige und aufmerksame Atmosphäre, in der alle mit Spaß bei der Sache sind.

Der Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich, die Teilnahme kostet 50 Euro für die dreimonatige Mitgliedschaft bzw. 18 Euro im Monat bei regulärer Mitgliedschaft.

Für die Family-Kurse können vorab kostenlose Probestunden vereinbart werden, die Kursanmeldung erfolgt hier.