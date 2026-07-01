Family Magic Show mit Cody Stone

GOP Varieté-Theater Bremen Am Weser-Terminal 4, 28217 Bremen

Mit TV-Shows wie Magic Attack verzauberte Cody Stone bereits Millionen Fernsehzuschauer:innen und begeisterte mit Liveshows in Las Vegas und New York das Publikum.

In den Sommerferien sorgt der Magier nun für zwei atemberaubende Nachmittage voller Magie in Bremen. Mit viel Humor und Energie erzeugt er gemeinsames Staunen, herzerwärmendes Lachen und das gewisse Bauchkribbeln.

Drohnen erscheinen wie aus dem Nichts und verwandeln sich in der Luft in Konfetti, eine massive Glasscheibe wird ohne Beschädigungen durchdrungen und wer weiß: Vielleicht schwebt ihr sogar selbst in der Luft.

Auch super: dm und das GOP Bremen spenden je verkauftem Ticket 5 Euro an die Bremer Engel.

Zu den Tickets ab 19,50 Euro. 

Info

GOP Varieté-Theater Bremen Am Weser-Terminal 4, 28217 Bremen
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