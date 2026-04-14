FamilyCare

Beim Info-Event für werdende und junge Familien dreht sich alles um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und die erste Zeit mit Baby.

Die kleine Messe richtet sich an werdende Eltern sowie Familien mit Babys und Kleinkindern, die sich in entspannter Atmosphäre informieren und austauschen möchten. Zahlreiche regionale Expertinnen, darunter Still- und Trageberaterinnen, Doulas, Mütterpflegerinnen und Kursleiterinnen, stellen ihre Angebote vor und stehen für persönliche Gespräche bereit.

Neben Informationsständen und individueller Beratung gibt es auch Raum für Austausch mit anderen Familien, eine Spielstation für Kinder sowie Getränke und Snacks im Neo Café.

Vorbeischauen und informieren: der Eintritt ist frei.