Fantasiereisen - Aquarell malen lernen

Teilnehmer:innen zwischen 6 und 8 Jahren erwecken im Kurs eigene kreative Geschichten durch Malen mit Aquarellfarben zum Leben. Mit inspirierenden Fantasiereisen entdecken sie, wie ihre Gefühle, Träume und Vorstellungen einen Ausdruck auf dem Papier bekommen.

In den Ferien finden keine Termine statt.

Das Mitmachen kostet 10 oder 20 Euro nach persönlicher Einschätzung, 5 Euro mit Bremen-Pass. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.