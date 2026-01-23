Farben auf Wanderschaft

KUBO Beim Paulskloster 12, 28203 Bremen

Im Workshop entdecken Künstler:inne ab 10 Jahrne mit dem Pinsel, wie sich leuchtende Aquarellfarben ihren Weg auf dem Papier bahnen. Spielerisch erfahren sie die Grundprinzipien der Aquarellmalerei: Was passiert, wenn ich mit viel Wasser auf nassem Papier male? Vielleicht lässt sich so der puschelige Schweif eines Eichhörnchens darstellen! Ist das Papier ganz trocken, passiert etwas völlig anderes. 

Gemeinsam experimentieren sie mit viel Raum für eigene Ideen und beobachten das Verhalten dieser wunderbar unvorhersehbaren Technik.

Der Workshop kostet 20 bis 40 Euro nach Selbsteinschätzung. Anmeldungen sind telefonisch, per E-Mail und über die Veranstalterwebseite möglich.

KUBO Beim Paulskloster 12, 28203 Bremen
0421-76026
