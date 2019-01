× Erweitern © OpusEinhundert Wenn Farben lebendig werden

Das Tanztheaterstück für Kinder ab fünf Jahren gibt Antworten auf Fragen wie „Wie kommen Farben in unsere Welt?“, „Was macht Farbe mit mir?“ und „Weshalb fühlt sich Rot gefährlich an?“

Im Anschluss an die Vorstellungen können die Zuschauer an Mitmachstationen experimentieren und Farben in all ihren Facetten untersuchen und neu entdecken.

Hier gibt es einen Trailer zu dem Tanztheater, das derzeit als Crowdfunding-Projekt entsteht.

Der Eintritt kostet für Kinder 6, für Erwachsene 8 und für Gruppen ab 10 Kindern 4 Euro pro Person. Tickets unter 0421 - 69697736 oder per E-Mail an ticket@theater-im-volkshaus.de sowie an der Tageskasse, sofern noch Plätze frei sind.