Farben sammeln

Inspiriert von den bunten Farben des Herbstes machen sich Kinder ab 8 auf die Suche. Welche und wie viele Farben können sie in der Natur finden? Was passiert, wenn sich gelb und lila treffen? Warum benutzen wir rot, um sowohl Liebe als auch Wut darzustellen? Zusammen spielen, malen, experimentieren und färben die Teilnehmenden.

Der Ferienkurs wird täglich vom 20. bis zum 24. Oktober veranstaltet und kostet 10 oder 20 Euro (nach persönlicher Einschätzung), 5 Euro mit Bremen-Pass. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch oder per E-Mail.