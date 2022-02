Farbenpracht der Azaleen

× Erweitern © Marcus Meyer / botanika Japanischer Garten zur Azaleenblüte

Zur Azaleenblüte erstrahlt ein Farbenrausch aus Rot- und Rosatönen in der botanika. In der alljährlichen Frühlingsausstellung stehen auch andere Botschafter des Frühlings in voller Blüte. Die Japanische Garten zeigt sich in seinem schönsten Kleid und ebenso das für die Frühlingsblüher frisch umgebaute Mendehaus.

Der Ausstellungsbesuch ist im Eintrittspreis in Höhe von 6 Euro für Kinder und 11 Euro für Erwachsene enthalten. Parallel kann die Ausstellung Mümmelmann & Co. besucht werden, die ebenfalls bis zum 1. Mai läuft.