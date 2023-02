Farbenspaß

Neugierige Künstler:innen ab 8 Jahren dürfen sich beim Osterferienprogramm in den historischen Räumen des Museums kreativ austoben. Spielerisch werden sie in verschiedene Techniken des Malens eingeführt. Die entstandenen Werke können Eltern und Freunde am Schluss in einer kleinen Ausstellung bewundern.

Der Kurs kostet 25 Euro und findet täglich vom 3. bis zum 6. April statt.

Anmeldungen erfolgen über der Martinsclub telefonisch unter 0421-438188107.