Farbklang-Dschungel

Manche Menschen hören Töne und sehen gleichzeitig Farben. Oder sie sehen Farben und haben einen besonderen Geschmack im Mund. Was sich merkwürdig anhört, ist Synästhesie. Im Graffitiworkshop tauchen kreative Kids ab 11 Jahren in ein Klangbild ein und erforschen die Wechselwirkung zwischen Gehörten, Gesehenen und Gefühlten. Die entstandenen Ideen bringen sie mit Dosen, Pinsel und Rollen an die Wand.

Der Workshop läuft täglich vom 2. bis zum 6. August und kostet 90 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte per E-Mail oder online an.