Faszination Mensch – Expedition in deinen Körper

× Erweitern © Berliner Freiheit Faszination Mensch

Aus wie vielen Zellen besteht unser Körper? Welcher Muskel ist der stärkste? Ist unser Blutkreislauf wirklich 100.000 km lang? Und woher weiß das Herz, dass es schlagen soll?

In der interaktiven Ausstellung „Faszination Mensch“ in der Berliner Freiheit geht ihr diesen Fragen spielerisch auf den Grund. In sechs Themenbereichen dreht sich alles um Anatomie, Stoffwechsel, Sinne und Gesundheit – verständlich erklärt und zum Ausprobieren gemacht.

An rund 45 Stationen wird nicht nur geschaut, sondern selbst entdeckt: Die Besucher:innen zoomen sich per Touchscreen durch den Blutkreislauf, erkunden die Anatomie der Hand, schauen echte Schnittbilder an oder testen, ob sie die Pumpleistung eines Herzens erreichen können. Eine Wärmebildkamera zeigt, wie unterschiedlich warm ein Körper ist, während kleine Experimente Reaktionen und Hirnfunktionen sichtbar machen. Sogar die chemischen Elemente, aus denen Körper bestehen, lassen sich aus nächster Nähe betrachten.

Dazu gibt’s Quiz-Stationen zum Mitraten und alltagstaugliche Tipps rund um Ernährung und Herzgesundheit. Eine Ausstellung, die Wissen greifbar macht – ideal für neugierige Kinder, Familien und Schulklassen.

Zu sehen bis zum 11. Juli, Mo - Fr 9 - 19, Sa 9 - 18 Uhr, Eintritt frei.