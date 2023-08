× Erweitern © Euroscience GmbH Faszination Mensch

Zu einer spannenden Expedition in den menschlichen Körper lädt die interaktive Ausstellung bis zum 16. September ein. Beim Schauen und Experimentieren erfahren die Besucher:innen, aus wie vielen Zellen unser Körper besteht, welches der stärkste Muskel ist oder woher das Herz weiß, dass es schlagen soll. Und stimmt es, dass der Blutkreislauf eines einzigen Menschen 100.000 Kilometer lang ist?

© Euroscience GmbH Die Verdauungskugelbahn

In sechs Bereichen führt die Ausstellung durch die faszinierende Welt der Anatomie, des Stoffwechsel, der Sinne und der Gesundheit. Im Mittelpunkt der 45 interaktiven Stationen steht der eigene Körper, der durch mediale Einblicke und Experimente erfahrbar wird. An mehreren Quiz-Stationen kann das dabei erworbene Wissen getestet werden. Die intuitive und spielerische Gestaltung der Ausstellung ist für alle Altersgruppen geeignet.

Die Medienexponate machen viele Aspekte der menschlichen Anatomie interaktiv erfahrbar: So kann zum Beispiel an einem Touchscreen in den Blutkreislauf ein gezoomt werden oder die Anatomie der Hand gezeigt und erläutert werden. In einer Vitrine liegen die wichtigsten chemischen Elemente, aus denen sich ein menschlicher Körper zusammensetzt. Echte Schnittbilder erlauben einen Blick in das Innere des Körpers, und an einem anderen Exponat kann man versuchen, die Pumpleistung des Herzens zu erreichen. Mit einer Wärmebildkamera kann man sehen, wie unterschiedlich warm die verschiedenen Körperteile sind, und verschiedene analoge Tests machen Reaktionen und Hirnfunktionen erfahrbar. Auch die eigene Gesundheit ist Thema: so gibt Tipps zum Thema Herzgesundheit und Ernährung.

Die Ausstellung wird von einem fachlichen Mitarbeiter betreut, der für alle Fragen rund um die Exponate bereit steht. Schulklassen und Kindergartengruppensind herzlich eingeladen, diese spannende, faszinierende und lehrreiche Aktion zu besuchen. Die Anmeldung zu den Führungen erfolgt per E-Mail.

Bis 24.9., Mo - Fr 9 - 20, Sa 9 - 18 Uhr