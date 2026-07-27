Was wir Männer wirklich verlieren

× Erweitern © Canva Junge Männer, Vielfalt

Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* lädt Patrick van Lier alias Feministo Menschen ab 14 Jahren zum moderierten Austausch ein.

Was verlieren Männer wirklich, wenn Gleichberechtigung konsequent umgesetzt würde? Privilegien? Deutungshoheit? Gesellschaftliche Vorrangstellungen? Mit seinem ersten Buch greift Autor Patrick van Lier eine der zentralen Fragen aktueller Gleichstellungsdebatten auf – und richtet den Blick dorthin, wo er oft fehlt: auf die Rolle und Verantwortung von Männern im feministischen Wandel. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Beim Kulturbüro Bremen Nord können die kostenfreien Online-Tickets gebucht werden.

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.