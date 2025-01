× Erweitern © Theater Kokon Ferdinand der Stier

Der Stier Ferdinand ist so ganz anders als die anderen Stiere auf der Weide. Diese kämpfen den ganzen Tag und messen ihre Kräfte, sie träumen von einer glanzvollen Kariere in der Stierkampfarena.

Nicht so Ferdinand. Ferdinand ist ein friedfertiger Stier. Er liebt den Duft der Blumen und träumt am liebsten den ganzen Tag auf seinem Lieblingsplatz unter der Korkeiche. Eines Tages kommt ein Mann auf die Weide und sucht, auf Grund eines Missgeschicks, ausgerechnet Ferdinand für die Stierkampfarena aus. Er hält ihn für den wildesten und stärksten Stier.

Ganz Madrid fiebert voller Erwartung dem Stierkampf entgegen. Dieser geht allerdings anders aus als erwartet.

Am Sonntag präsentiert das Theater Kokon ein Figurentheater für ein Publikum ab 3 Jahren frei nach dem gleichnamigen Buch von Munro Leaf. Das Buch „Ferdinand der Stier“ erschien erstmals 1936 zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs und war, als pazifistische Fabel geächtet, lange in Spanien verboten. 1938 verfilmte Walt Disney die Geschichte, und später wurde sie in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person, Familientickets kosten 24 Euro.