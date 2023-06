Ferien auf dem Kinderbauernhof

× Erweitern © St. Petri Bremen Kinderbauernhof Tenever wieder geöffnet

In der Sommerzeit wird es nie langweilig: An jedem Wochentag der Ferien bietet der schöne Hof jede Menge Spaß, Spiel und ausreichend Gelegenheit für spannende Unternehmungen. Jeden Tag gibt es um 17.15 Uhr die Fütterung der Kaninchen und Schweine für alle, die da sind. Mittwochs gibt es Stockbrot am Lagerfeuer, am 13.7. steht die Hofolympiade auf dem Programm, am 21.7. wird Pizza im Steinofen gebacken, es wird zusammen gespielt und gebastelt.

Wer außerdem an diesen Extra-Veranstaltungen teilnehmen möchte, meldet sich telefonisch oder per E-Mail an, die Teilnahme ist kostenlos:

Schnitzen & Messerführerschein, Mo, 10.7., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 8 Jahre

Mo, 10.7., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 8 Jahre Papier selbstgemacht, Mo, 17.7., 14:30 - 16:30 Uhr

Mo, 17.7., 14:30 - 16:30 Uhr Basteln, Mo, 24.7., 14:30 - 16:30 Uhr

Mo, 24.7., 14:30 - 16:30 Uhr Steine bemalen, Mo, 31.7., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 8 Jahre

Mo, 31.7., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 8 Jahre Tiertage mit Nadja , 7./8./9.8., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 10 Jahre

, 7./8./9.8., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 10 Jahre Überraschungsbasteln, Mo, 14.8., 14:30 - 16:30 Uhr, ab 8 Jahre

Steinofenpizza selber machen

Montag 24.07. (mit Anmeldung)

14:30 -16:30 Uhr

Mit unterschiedlichen Materialien basteln

Freitag 28.07.

14:30-17:00

Offener Spielenachmittag

Montag 31.07. (mit Anmeldung ab 8 Jahre)

14:30 -16:30 Uhr

Steine bemalen nach Motiv

Freitag 04.08.

14:30-17:00 Uhr

Offener Spielenachmittag

Montag, Dienstag, Mittwoch 07.08. – 09.08. 14:30 -16:30 Uhr

(mit Anmeldung ab 10 Jahre)

Tiertage mit Nadja

Freitag 11.08.

Heute hat der Hof leider geschlossen

Montag 14.08. (mit Anmeldung ab 8 Jahre)

14:30 -16:30 Uhr

Überraschungs - Bastelangebot