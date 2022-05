Ferien auf Saltkrokan - die Seeräuber

× Erweitern © Kino.de Ferien auf Saltkrokan

Auf der kleinen schwedischen Insel Saltkrokan ist einfach immer etwas los! Onkel Melker hat sich für Tjorven, Pelle und die anderen Kinder was besonders überlegt: In der „Totenbucht” sollen sie auf einem alten Segelschiff mit zwei Mannschaften um den berühmten Mysak-Diamanten kämpfen! Bald ist das Spiel in vollem Gange, und selbst die Erwachsenen machen mit!

Der schwedische Film aus dem Jahr 1966 ist für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

ACHTUNG! Am 26.6. mit Action & Fun!