Osterferien im Lucie-Garten

Ferienkinder zwischen 6 und 12 Jahren erleben zusammen mit der Klimawerkstadt eine frühlingshafte Woche mit Spielen, Ausflügen in die Kinderwildnis und spannenden Naturerkundungen. Außerdem erproben sie sich in der Feuerkunde, machen ein wärmendes Lagerfeuer, entdecken Pflanzen, beobachten Insekten und es wird viel gebastelt.

Die Teilnahme an der Ferienbetreuungswoche (Mo bis Do täglich) kostet 40 bis 72 Euro nach Selbsteinschätzung, inklusive Snacks und Material; die Anmeldung erfolgt per E-Mail an anmeldung@klimawerkstadt-bremen.de.

Bitte gegebenenfalls ein Frühstück und einen Snack mitbringen, sowie eine Wasserflasche und wetterfeste Kleidung.