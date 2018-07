× Erweitern Foto: Deutsches Pferdemuseum Ferien-Erlebnistag

Einen ganzen Tag rund ums Pferd, das können Kinder von 7 bis 12 Jahren an diesem Ferientag erleben. Im Rahmen des Reitturniers Verden International öffnet der Hannoveraner Verband seine Tore für die jüngsten Pferdenarren. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Pferdemuseum können pferdeinteressierte Schulkinder einen ganz besonderen Ferientag erleben.

"Hoka Hey!“ – „Auf geht’s“: Mit dem Schlachtruf der Sioux-Indianer entdecken die Kinder am Vormittag das Deutsche Pferdemuseum. Hier erfahren sie alles über die Indianer und ihre vierhufigen Begleiter. Es wird Indianer-Schmuck gebastelt und es werden Spiele gespielt, die auch die Kinder der Indianer gespielt haben. Am Nachmittag geht es auf das weitläufige Rennbahngelände an der Niedersachsenhalle um Pferde hautnah zu erleben. Die Kinder erhalten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des internationalen Reitturniers „Verden International“. Nach einer Besichtigung des Richterturms geht es für die kleinen Gäste in den Parcours. Gemeinsam mit den großen Reitsportlern können sie sich die gewaltigen Hindernisse aus nächster Nähe anschauen. Auch ein Besuch in den Stallungen steht selbstverständlich an.

Die Kosten inkl. Museumseintritt, Verpflegung, Transfer vom Museum zum Turniergelände sowie Eintrittskarte zum Turnier betragen 19,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 04231-807140.