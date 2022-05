Ferien im Zirkus

© ZIrkusviertel Sommerferien im ZIrkusviertel

Das Zirkusviertel Bremen lädt Kinder ab 8 Jahren zur Sommerwerkstatt in der Östlichen Vorstadt ein! Eine Woche lang, bis zum 22. Juli, können sie dort in der "Manege" an jedem Tag spielen, werfen, balancieren, springen, rollen und vieles mehr!

Verschiedenste Disziplinen wie Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Kugellaufen und vieles mehr können zusammen mit den Profis erlernt werden. Dabei sorgen die erfahrenen Zirkustrainer:innen dafür, dass sowohl Neulinge als auch Kinder mit Vorerfahrungen voll auf ihre Kosten kommen. Am Freitag endet die Woche mit einer kleinen Show für die Familien der Teilnehmer:innen.

Es gibt natürlich auch Zeit zum Spielen, neue Freunde zu finden oder einfach die Sonne zu genießen.

Die Betreuung kostet inklusive Mittagessen 150 bis 190 Euro nach Selbsteinschätzung, mehr Infos und die Anmeldung gibt es online beim Zirkusviertel.