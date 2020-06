Sommerspaß: Handarbeit und Handwerk

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Werken mit Holz - Sommerspaß

Traditionelle Fertigkeiten wie Papier schöpfen, werken an der Werkbank und kreatives Austoben mit Beton stehen in dieser Ferienwoche auf dem Programm, das sich an Kinder ab 4 Jahren und ihre Familien richtet. Die Besucherïnnen erfahren, was unsere heutigen Computer mit dem Weben zu tun haben, wecken Gemüse ein und basteln Fadenspiele.

Die Aktionen finden von 10 bis 17 Uhr ohne Anmeldung zum Materialkostenpreis statt. Weitere Informationen

Der Eintritt ist unter 18 Jahren frei, für Erwachsene beträgt er 9 Euro.