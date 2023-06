Hoch hinaus!

× Erweitern © Torsten Staack Ferien in der Kunsthalle

Auf einer Mal- und Zeichenexpedition wird das Schönste, das Farbigste, das Größte, das Breiteste untersucht – aber auch das Kleinste und Feinste soll nicht übersehen werden!

Erlebnisse mit den wildesten Gewässern, Begegnungen mit den gefährlichsten und leisesten Wesen und das Erklimmen des höchsten Gebäudes inspirieren zu eigenen künstlerischen Höhenflügen.

Die Teilnehmenden ab 6 Jahren arbeiten unter Anleitung in Acryl, Aquarell, Tinte, Bleistift, Ölpastell und diversen Mischtechniken. Am Ende werden alle Werke in einer kleinen Ausstellung den Eltern präsentiert.

Bitte per Mail anmelden.

Kosten: 80,- € / 65,- € bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen / 60,- € für Geschwisterkinder / 55,- € für Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen