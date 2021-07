Immer der Nase nach

× Erweitern © Paula Modersohn Becker Stiftung Ferien in den Museen Böttcherstraße, Riechende Nase uns Stilleben mit Ringelrosen

Im Ferienkurs vom Paula Modersohn Becker setzen sich die Teilnehmer:innen zwischen 8 und 12 Jahren vom 3. bis 5. August intensiv mit dem Geruch in der Kunst auseinander. So, wie es die zeitgenössische Künstlerin Camilla Nicklaus-Maurer in ihren Kunstwerken macht. Welche Erinnerungen lösen Gerüche aus? Lassen sich Gerüche in Worten oder Bildern festhalten? Wie „riechen“ die Blumenbildnisse von Paula Modersohn-Becker? Das erfahren die Ferienkinder am dreitägigen Workshop, bei dem sie natürlich auch selbst kreativ werden.

Die Teilnahme am dreitägigen Ferienkurs kostet 50 Euro inkl. Material nach Anmeldung, möglichst bis zum 23. Juli, 2021 per E-Mail.