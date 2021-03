Ferien to go

Kinder von 6 bis 12 Jahren aus den Stadtteilen Gröpelingen, Mahndorf und Oslebshausen treffen sich mit zwei Clowns per Zoom-Videokonferenz und bauen mit ihnen Jonglage- und Bewegungsrequisiten.

Das Online-Programm ist Teil des Ideenkoffers des Nachbarschaftshauses Helene Kaisen, des Bürgerhauses Oslebshausen und des Bürgerhauses Mahndorf. Er beinhaltet 7 Tüten für 7 Tage mit tollen Aufgaben. Der größte Teil des benötigten Materials ist dabei bereits in den Tüten enthalten. Es werden Glücks- und Geschicklichkeitsspiele gebaut, Rätsel gelöst und noch vieles mehr… und jede Wette: Alle Spiele und Experimente machen auch noch in der zweiten Ferienwoche viel Spaß!

Die Clows kommen zu den Kindern nach Hause, um den Ideenkoffer feierlich zu übergeben und präsentieren dabei eine kleine Show. Dafür bitte bei beim Anmeldebogen mindestens ein Tag für die mögliche Übergabe ankreuzen.

Die Verteilungstermine für die Ortsteile:

Gröpelingen

Fr 19.3. 14 - 19 Uhr

Sa 27.0. 10 - 19 Uhr

Oslebshausen

Sa 20.3. 10 - 19 Uhr

Do 25.3. 14 - 19 Uhr

Mahndorf

So 21.3. 10 - 19 Uhr

Fr 26.3. 14 - 19 Uhr

Kosten: 5 Euro

Anmeldungen sind bis zum 14. März vor Ort in den jeweiligen Bürgerhäusern (am Wochenende bitte nur per Einwurf in den Briefkasten) und per E-Mail möglich. Der Anmeldebogen kann hier heruntergeladen werden.