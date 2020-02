× Erweitern NABU Bremen Ferienbetreuung

Rund ums Gelände am Vahrer Feldweg erkunden die Kinder den Frühlung. In der Ferienbetreuungswoche wartet von Montag bei Freitag in volles Programm von Spielen und Filzen bis hin zu Eselspaziergängen und Küken ausbrüten auf alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Biologische Mittagsverpflegung von der Ökokiste inklusive.

Von Montag bis Freitag tgl. 8 bis 16 Uhr, Anmeldung unter 04 21 / 45 82 83 64

NABU-Mitglieder 79Euro, sonst 99 Euro.