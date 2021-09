Badminton & Trampolin

Die Bremer Sportjugend und der Sportgarten laden zu ereignisreichen und bewegten Herbstferiencamps ein. Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen haben sie ein sportliches und abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt, bei dem Mädchen und Jungen von 9 bis 16 Jahren in unterschiedlichste Bewegungsangebote reinschnuppern, neue Sportstätten und viele neue Leute kennen lernen kennen. Von Badminton über Skaten bis FIFA ist alles dabei.

In der Turnhalle an der Wilhelm-Leuschner-Straße stehen in der ersten Herbstferienwoche Badminton und Trampolin für 9- bis 14-Jährige auf dem Trainingsplan.

Die Betreuung kostet 25 Euro für die Woche von Montag bis Freitag inklusive Pausensnacks. Das Anmeldeformular für alle Camps kann hier heruntergeladen werden.