Ferienerlebnis mit der Museumsbahn

× Erweitern © Joachim Kothe Jan Harpstedt

Zischen, Schnauben, Stampfen: Ein Familienausflug mit einer echten Dampflok ist ein Erlebnis, von dem Kinder noch lange erzählen. Im Juli und August weckt die Museumsbahn die Wildeshauser Geest aus der Ferienruhe.

Die historische Dampflokomotive aus dem Jahr 1955 zieht ihre alten Personenwagen gemütlich über die 114 Jahre alte Strecke zwischen Harpstedt und Delmenhorst. Drinnen rattern die Bänke, draußen ziehen Wiesen, Wälder und Windmühlen vorbei. Wer mag, versorgt sich im historischen Büffetwagen mit Snacks.

Ein besonderes Detail für kleine Fahrgäste: Im mitreisenden Postwagen aus dem Jahr 1903 können Kinder Urlaubspostkarten einwerfen. Sie erhalten einen echten Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Post übergeben werden.

Auf Schienen hin, auf dem Sattel zurück: Der Ausflug mit der Museumsbahn lässt sich perfekt mit einer Radtour kombinieren. Fahrräder und E-Bikes reisen bequem im eigenen Güterwagen mit – das Zugpersonal hilft beim Verladen. So geht es entspannt auf Schienen zu Zielen wie dem Holzskulpturenpark in Groß Ippener, dem Nordwolle-Museum in Delmenhorst oder ins Harpstedter Rosenfreibad. Den Rückweg strampelt die Familie dann aus eigener Kraft.

Abfahrt: Ab Harpstedt um 9:30 und 14:00 Uhr. Ab Delmenhorst um 10:45 und 15:20 Uhr.

Tickets & Fahrplan: Online buchbar unter www.jan-harpstedt.de oder telefonisch unter 04244 2380.