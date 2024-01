Sport- und Spiel-Ferien

× Erweitern © Canva Sportabzeichen

Der Landesbetriebssportverband Bremen e.V. (LBSV) veranstaltet seine erfolgreiche Sommerferienfreizeit für Kinder in diesem Jahr zum ersten Mal zu Ostern.

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die Spaß an Bewegung in der Gruppe haben, werden auf der vereinseigenen Sportanlage in der Neustadt eine Woche lang verlässlich betreut. Von Montag bis Donnerstag, täglich von 9 bis 15 Uhr, gibt's ein sportliches Programm mit viel Spaß: Gemeinsam mit den Betreuenden üben sie sich zum Beispiel in Tennis, Tischtennis, Floorball, Fußball, Beachvolleyball, Badminton oder Staffelspielen.

Das Angebot ist auch für Kinder mit persönlicher Assistenz geeignet!

Die Kosten für die viertägige Osterfreizeit betragen 76 Euro inklusive Mittagessen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@lbsv-bremen.de.