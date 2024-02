Ferienprogramm

In der zweiten Osterferienwoche, täglich vom 25. bis 28. März, bieten Pastorin Esther Joas und Jugendreferentin Julia Webner in der St. Remberti-Gemeinde in Schwachhausen ein Kinderferienprogramm für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren an. Bringzeit ist von 8 Uhr bis 9 Uhr und Abholzeit von 15 Uhr bis 16 Uhr. Neben Ausflügen in die Botanika, zum Bürgerpark und auf den Riensberger Friedhof stehen Spielen und Basteln auf dem Programm.

Selbstkostenbeitrag: 10 Euro/Tag inkl. Mittagessen, Eintritte, Fahrkarten und Material. Anmeldung für mind. einen bis max. alle vier Tage möglich. Hierfür bitte das Online-Formular auf remberti.de ausfüllen.