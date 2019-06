©Dodenhof, Posthausen Ferienspass bei Dodenhof

In der schönsten Zeit des Jahres öffnet bei dodenhof der Sommergarten auf dem Vorplatz der ModeWelt und lädt zum Spielen, Erkunden und Verweilen für die ganze Familie ein.

Im Ferienprogramm treffen Kinder donnerstags auf die Helden, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Samstags wechseln sich spannende Spielmodule am Sommergarten ab, der mit Loungemöbeln, Sonnensegeln, Sommerpflanzen und Minigolfzonen einen der schönsten Sommerplätze zum Relaxen bietet. An den Wochenenden gibt’s hier außerdem Snacks und Getränke.

Auch an allen Samstagen ist im Aktionszeitraum immer etwas los, was der ganzen Familie Spaß macht. Die jüngeren Besucher können sich abwechselnd auf großen Hüpfburgen am 13. Juli und 3. August kräftig austoben, an der Wasserbaustelle oder beim Power Paddling am 27. Juli und 17. August ihr Können unter Beweis stellen, während sich die etwas Älteren auf dem Surfsimulator am 20. Juli und 24. August ausprobieren können.

Der Eintritt ist frei.