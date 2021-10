Ferienspaß in Findorff

Damit in den Schulferien keine Langeweile aufkommt, sorgt der Martinsclub Bremen e. V. für allerlei interessante Aktivitäten. Von Montag bis Freitag stehen für die 6- bis 12-Jährigen Basteln, Gesellschaftsspiele und Ausflüge in die Umgebung wie etwa den Bürgerpark auf dem Programm. Zudem können sich die Kids beim Spiel an der Dartscheibe, dem Billardtisch und dem Flipperautomaten vergnügen. Auch sportinteressierte Kinder kommen auf dem Basketballfeld oder an der Tischtennisplatte auf ihre Kosten. Nach dem Motto „Erlaubt ist, was gefällt“ kann die Freizeit nach eigenem Geschmack frei gestaltet werden und dies unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung.

Anmeldungen für das kostenlose fünftägige Angebot nimmt der Martinsclub bis zum 20. Oktober telefonisch oder per E-Mail unter jugend@martinsclub.de entgegen.