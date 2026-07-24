Mit Hammer, Mehl und Federkiel

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Ferienspaß

Frische Holzspäne, duftende Haferkekse und alte Schulbänke: Das Freilichtmuseum vor den Toren Hamburgs lädt in den Herbstferien zu einer Entdeckungsreise durch vergangene Zeiten ein und verwandelt sich eine Woche lang in eine Mitmach-Werkstatt für Familien.

Wenn in Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein die Schulglocken schweigen, wird am Kiekeberg gehobelt, gebacken und geschmückt. Das tägliche Ferienprogramm richtet sich an Kinder ab 4 Jahren und ihre erwachsene Begleitung und bietet jeden Tag neue Erlebnisse: Zum Auftakt zimmern die kleinen Handwerker:innen eigene Vogelhäuser für den heimischen Garten, an den Folgetagen wird kreativ mit Mehlkleister gearbeitet oder knuspriges Gebäck zubereitet. Eltern und Kinder schlendern einfach spontan von Station zu Station – eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wie sahen Klassenzimmer aus, als Urgroßeltern noch mit dem Federkiel schrieben? Am Dienstag, Donnerstag und Sonntag führt Kuratorin Lea Finzel durch die Sonderausstellung „Von Federkiel und Rechenschieber – Schulgeschichte(n), gestern, heute und morgen“. Familien nehmen auf historischen Holzschulbänken Platz und testen aus erster Hand, wie sich Unterricht früher anfühlte.

Eintritt: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei; Erwachsene zahlen 12 Euro.