Ferienvergnügen Herbst

In drei kreativen Herbstferienworkshops bauen Kinder ab 8 Jahren Schreibtäfelchen sowie Schiffsmodelle und fertigen ein Zauberbuch an. Die Workshops finden in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Buxtehude am 14.10., 16.10. und 24.10. statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen erfolgen online.

Die Workshops im Detail:

14.10.: Es steht geschrieben - Schreibtäfelchen bauen

Zauberformeln, Liebesbriefe oder einfach nur Notizen auf Perlen, Wachstafeln oder Birkenrinde: Ganz schön unterschiedlich, was Historiker:innen und Archäolog:innen an Geschriebenem so finden. Die Mädchen und Jungen probieren aus, wie und was man im frühen Mittelalter schrieb und bauen sich nach römischem Vorbild eine wieder verwendbare Schreibtafel aus Bienenwachs.

16.10.: Leinen los! - Schiffe, Boote und Kähne bauen

Buxtehudes Hafen war vor 150 Jahren von Holzkähnen, Segelschiffen und Raddampfern bevölkert. Modellbegeisterte aufgepasst: Aus aus Holz und Karton entstehen verschiedene Schiffsmodelle, die sie mit vielfältigen Materialien ausschmücken, beladen und mit eigens gefertigten Figuren „zum Leben erwecken“.

24.10.: Man kann es drehen, wie man will - „Zauberbuch“ fertigen

Aufgeklappt und umgedreht, zugeklappt und hingeguckt und schwuppdiwupp: Im Zaubermäppchen wechselt ein Schriftstück auf geheimnisvolle Weise seinen Platz! Für diesen Trick gestalten die Bastler:innen schöne Umschläge für ihre Mappendeckel, die sie wie Buchbinder:innen so geschickt miteinander verknüpfen, dass sie „zaubern können“.