Ferienwoche 2.0

Instagram, Snapchat, TikTok und co. sind mittlerweile treue Begleiter für junge Menschen. Jugendliche ab 13 Jahren erstellen in der ersten Herbstferienwoche gemeinsam Videos und bearbeiten Fotos. Sie lernen aktuelle Trends in den sozialen Medien kennen und erhalten Informationen über den sicheren Umgang damit. Thematisiert werden zudem Gefahren wie etwa Cybermobbing. Das kostenlose Angebot findet täglich vom 18. bis 22. Oktober statt.

Anmeldungen nimmt der Martinsclub telefonisch und per E-Mail entgegen.