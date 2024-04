Ferienwoche im Klimagarten

× Erweitern © Suse Lübker Klimagarten

Kinder im Grundschulalter können in der ersten Ferienwoche an drei Vormittagen in Findorff gärtnern. Sie bereiten Salat aus den selbstgezogenen Salatpflanzen, Kräuterbutter und Kräutersalz zu und kochen frischen Tee. Außerdem suchen, erforschen und besprechen sie die Insektenlebensräume und spielen in der Natur.

Die Gruppe ist auf 8 Kinder begrenzt, daher bitte per Mail anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei, kleine Spenden vor Ort oder online sind willkommen.