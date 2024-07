Ferne Welten – fremdes Leben

Gibt es Leben im All? Kaum eine andere Frage, die wir über das Universum stellen können, beschäftigt uns so stark und wäre so bedeutend für unser Weltbild. Bei einer Reise zu fernen Welten und lassen Zuschauer:innen ab 8 Jahren ihre Fantasie spielen: wie stehen die Chancen jemals intelligente Außerirdische zu finden, mit denen wir Kontakt aufnehmen können? Eine Gemeinschaftsproduktion der Planetarien Münster, Bochum, Kiel, Mannheim, Osnabrück und Wolfsburg.

Die Vorführung kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 7 Euro.