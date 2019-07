9 für Kultur: Fest der Bürgerhäuser

Insgesamt 9 Bürgerhäuser aus verschiedenen Stadtteilen laden alle Bürgerïnnen, egal ob jung oder alt, zum Verweilen, Begegnen und Informieren ein und bieten Kultur und Mitmach-Aktionen.

Das Bremer Kaffehaus-Orchester spielt eine Vielzahl von singbaren Musikstücken unterschiedlicher Genres, zu denen die Texte auf einer Leinwand abgebildet werden, sodass möglichst viele Menschen mitsingen können. Das weitere Bühnenprogramm besteht aus vielfältigen Beiträgen aller neun Bürgerhäuser, wie etwa hauseigene Theatergruppen, Tanzgruppen, Chöre, Zirkusaufführungen und Rockbands.

Den ganzen Tag über können sich die Besucherïnnen an den einzelnen Bürgerhaus-Ständen über die jeweilige Stadtteilarbeit und die sozialen und kulturellen Angebote sowie die pädagogische Arbeit der jeweiligen Bürgerhäuser informieren und auch dort an Mitmach-Angeboten, wie Bastelaktionen und Kinderschminken, teilnehmen. Ebenfalls für Kinder wird eine Bewegungs- und Spiellandschaft angeboten, die von den Pädagoginnen und Pädagogen der Bürgerhäuser betreut wird. Weiterhin sorgen Walking Acts, also umhergehende Schauspieler, für Unterhaltung.

Der Festplatz befindet sich in der Nähe der Kunsthalle. Eintritt frei; um Spenden für Kuchen und Kaffee wird gebeten.