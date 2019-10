Feuerspuren 2019

× Erweitern © Marianne Menke Feuerspuren

Jedes Jahr am ersten Sonntag im November wird die Lindenhofstraße in Gröpelingen zur Bühne für mehrsprachige Erzählkunst aus aller Welt. An über 20 Orten können kleine und große Besucherïnnen mehr als einhundert Erzählerïnnen erleben.

Bei freiem Eintritt gibt es Erzählungen in ungewöhnlichen Locations: im Waschsalon, im Nagelstudio, im Bauernhof, im Friseursalon, im Fahrradgeschäft und in der Moschee.

Erzählt, performt und musiziert wird in verschiedenen Sprachen. Jedes Jahr kommen etwa 7000 Gäste, um die besondere Atmosphäre und das internationale Flair der Veranstaltung zu genießen.

In diesem Jahr steht das Erzählfestival unter dem Motto „Um die Ecke“. Es spielt mit gegensätzlichen Gefühlen von Ungewissheit, Spannung, Bedenken und Vorfreude, denn niemand weiß, was hinter der nächsten Ecke wartet. Passend dazu steht auf der Lindenhofstraße gegenüber der Erzähljurte die "Ecke" als temporäre Installation und Spielstätte für Geschichten an der Ecke, auf der Ecke, in der Ecke, um die Ecke.

Zusätzlich fährt in diesem Jahr der Stadtmusikanten-Express von Frenzel-Reisen um die Ecken und durchs Quartier. Zu hören ist ein neues Kapitel des Märchens der Bremer Stadtmusikanten – zu Besuch in Gröpelingen.

© Jan Meier Feuerspuren

Neu ist auch die Erzählstation "Europa zentral" mit Geschichten aus und um Europas Mitte mitten im Liegnitzquartier. Erzählt wird hier unter anderem von einem wilden, unbekannten Stadtdschungel mit eigenen Sprachen, Ritualen und Ureinwohnerïnnen. Nur eine kleine Ecke weiter gibt es in den neuen Räumen des Syrischen Exil Vereins SEKu e.V. Geschichten auf Arabisch, Kurdisch und Deutsch, und im Nagelstudio wird passend das Programm „Mit Händen und Worten“ präsentiert.

Auf vier Bühnen liefern die Künstlergruppen Spice-Feuershow und Lenn Fei Musik, Akrobatik und Feuerkunst. Mit Einbruch der Dunkelheit begleiten Sambagruppen den stimmungsvollen Lichterumzug zur Weseruferpromenade. Für einen Gänsehautmoment wird der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen am Torhaus Nord sorgen.

Zum Abschluss inszeniert der Feuerwerker Norbert Holzapfel ein spektakuläres Höhenfeuerwerk über der Weser.

Gestaltet wird das Festival jedes Jahr von Stadtteilgruppen, Kinder- und Jugendgruppen, Laternenbauerïnen und Feuerkünstlerïnnen, die die Erzählorte, Feuer-Showbühnen und Straßenaktionen bespielen.

Mehrsprachige Geschichten und solche, die sich besonders für Kinder eignen, sind im Programm gekennzeichnet.

Am Vorabend wird das Festival mit der Langen Nacht des Erzählens eröffnet.