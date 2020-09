Feuerspuren 2020

× Erweitern © Marianne Menke Feuerspuren

Jedes Jahr am ersten Sonntag im November wird die Lindenhofstraße in Gröpelingen zur Bühne für mehrsprachige Erzählkunst aus aller Welt. An über 20 Orten können kleine und große Besucherïnnen mehr als einhundert Erzählerïnnen erleben.

Bei freiem Eintritt gibt es Erzählungen in ungewöhnlichen Locations: im Waschsalon, im Nagelstudio, im Bauernhof, im Friseursalon, im Fahrradgeschäft und in der Moschee.

Erzählt, performt und musiziert wird in verschiedenen Sprachen. Jedes Jahr kommen etwa 7000 Gäste, um die besondere Atmosphäre und das internationale Flair der Veranstaltung zu genießen.

In diesem Jahr steht das Erzählfestival unter dem Motto „Geschenkt“. Es geht um geschenkte Augenblicke, verschenkte Chancen verschenkten Chancen und von Held*innen, denen nichts geschenkt wurde und die daraus das Beste machen.

