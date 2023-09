Feuerspuren: Alle am Tisch

× Erweitern © Claudia Hoppens Fuerspuren

Jedes Jahr am ersten Sonntag im November wird die Lindenhofstraße in Gröpelingen zur Bühne für mehrsprachige Erzählkunst aus aller Welt. An über 20 Orten können kleine und große Besucher:nnen mehr als einhundert Erzähler:nnen erleben.

An über 20 Orten können kleine und große Besucher:innen mehr als einhundert Erzähler:innen erleben. Bei freiem Eintritt gibt es einmalige erzählerische Darbietungen in ungewöhnlichen Locations: im Waschsalon, im Nagelstudio, im Bauernhof, im Friseursalon, aber auch im Fahrradgeschäft oder in der Moschee. Erzählt, performt und musiziert wird in verschiedenen Sprachen. Jedes Jahr kommen 7.000 Gäste, um die besondere Atmosphäre und das internationale Flair der Veranstaltung zu genießen.

Das Thema der diesjährigen Feuerspuren lautet Alle am Tisch und fordert zum Dabeisein und Mitmachen auf. Alle am Tisch fragt nach Geschichten über gemeinsame Feste und danach, wie die Nahrung zubereitet, verteilt und gegessen wird? Wer deckt den Tisch und sorgt dafür, dass das Essen schmeckt? In all seinen Formen ist der Tisch Schauplatz menschlichen Miteinanders. Beim mehrsprachigen Erzählen verraten sich die Gäste gegenseitig ihre Rezepte, mit den Zutaten umzugehen.l

Das Erzählfestival wird gestaltet von zahlreichen Stadtteilgruppen, Kinder- und Jugendgruppen, Laternenbauer:innen und Feuerkünstler:innen, die die Erzählorte, Feuer-Showbühnen und Straßenaktionen bespielen.

Das Festival spiegelt Gröpelingen auch als Stadtteil der vielen Geschichten und Sprachen wider. Erzählt wird u.a. in den Sprachen Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Niederländisch, Russisch, Englisch, Farsi, Hoch- und Plattdeutsch, Arabisch, Kurdisch, durch Gebärden, Solo, im Tandem oder in der Gruppe. Mehrsprachige Geschichten und solche, die sich besonders für Kinder eignen, sind im Programm gekennzeichnet.

Erzählt, performt und musiziert wird in verschiedenen Sprachen. Jedes Jahr kommen über 7000 Gäste, um die besondere Atmosphäre und das internationale Flair der Veranstaltung zu genießen. Passend zum diesjährigen Motto haben zudem Kinder und Erwachsene Laternen gestaltet, mit denen sie den eindrucksvollen Lichtumzug begleiten.

Um 15:00, 15:50, 16:40 und 17:30 Uhr beginnt an den jeweiligen Erzählorten das Programm. Die umliegenden Einzelhändler:innen, die Waterfront und das Sanders Center sind am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet.

Eröffnet wird das Festival am Samstag mit der Langen Nacht des Erzählens. Weitere Infos