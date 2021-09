Feuerspuren: Lange Nacht des Erzählens

× Erweitern Foto: Claudia Hoppens Feuerspuren

Der Erzählabend unter freiem Himmel ist jedes Jahr der heimliche Höhepunkt des Feuerspuren-Festivals im Bremer Westen. Unter freiem Himmeln, mit Fackeln beleuchtet und in Jurten laden Geschichten aus aller Welt zum abendlichen Erzählspaziergang ein.

Hinter dem Gröpelinger Straßenbahndepot zaubern Erzähler:innen aus aller Welt einen Abend lang Bilder in die Köpfe des Publikums. In den drei Jurten am Feuer und bei einer Nachtwanderung sind in diesem Jahr die Nachwuchserzählerin Kathinka Kraft, die niederländisch-deutsche Erzählerin Maria Winter, der weiße „Griot“ Tormentah Jobarteh mit Musik und Geschichten auf Deutsch und Twi sowie das Duo Marco Holmer und Darius Klein mit zweisprachigen Geschichten zu Gast. Auf den Spuren des Aberglaubens und zu den Quellen der Vernunft wandelt Lutz Liffers vorbei an alten Gemäuern und Maulbeerbäumen. Erzählerisch moderiert wird der Abend von Julia Klein, der künstlerischen Leiterin des Erzählfestivals.

Der Eintritt kostet 9 Euro für Kinder, 15 für Erwachsene und 30 für Familien ( 2 + 2). Wetterfeste und warme Kleidung nicht vergessen.