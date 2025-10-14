Feuerspuren: Lichter der Nachbarschaft

× Erweitern © Tim Lachmann Feuerspuren, Laternen

Wenn die Tage kürzer werden, nahen die Feuerspuren. Höchste Zeit, mit dem Bau von Lichtobjekten zu beginnen. Denn sobald an den Erzählstationen entlang der Lindenhofstraße Geschichten erklingen, glitzern und funkeln überall auf der Straße fantasievolle Lichtobjekte und lassen vertraute Ecken in neuem Licht erscheinen. Für alle, die sich an diesem Gesamtkunstwerk beteiligen möchten, gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Erwachsene.

So entstehen in der Laternenwerkstatt am Familiennachmittag bunte Laternen für den Lichterumzug zum Festivalabschluss, wo dann jede gebastelte Laterne die Lindehofstraße zum Leuchten bringt. Die Teilnahme ist kostenfrei.