Feuerspuren Lichterwerkstatt

Das Mobile Atelier lädt in den Herbstferien Kinder ab 6 Jahren zum Bau von unterschiedlichen Lichtobjekten ein. Zu dem diesjährigen Thema des internationalen Erzählfestivals Feuerspuren „Alle am Tisch" bauen Kinder und Erwachsene Laternen, mit denen sie den Feuerspurenumzug am 5. November zum Leuchten bringen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, erwachsene Bezugspersonen sind herzlich willkommen.