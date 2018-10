× Erweitern Foto: Marianne Menke Feuerspuren

In diesem Jahr steht das Erzählfestival unter dem Motto "Ein Kommen und Gehen": An einem langen Esstisch in Gröpelingen plaudern ein paar Frauen fröhlich miteinander beim Wein vom Jakobsweg. Immer wieder stellt jemand eine dampfende Schüssel auf den Tisch, Teller werden gefüllt, leere Teller bleiben zurück. Eine Familie geht, Abschiedstränen. Eine andere wartet: Wann können wir unsere Eltern wieder in die Arme schließen?

Gröpelingen, der Ankommens-Stadtteil im Westen Bremens, ist Gastgeber des internationalen Erzählfestivals. Wieder versammeln sich Profis und Laien der Erzählkunst und des vielsprachigen Storytellings, bereiten sich unzählige Stadtteilgruppen, Kinder- und Jugendgruppen, Laternenbauer*innen und Feuerkünstler*innen vor, um am 1. Sonntag im November die Lindenhofstraße mit fast zwanzig Erzählstationen, vier Feuer-Showbühnen und vielen Aktionen auf der Straße in das größte mehrsprachige Erzählfestivals Europas zu verwandeln.

Foto: Claudia Hoppens Feuerspuren

Erzählt wird im Waschsalon, der Moschee, beim Bauern im Stall und beim Friseur u.a. auf Spanisch, Türkisch, Bulgarisch und Niederländisch und Deutsch im Tandem oder in der Gruppe.Begleitet werden die Erzählstationen von vielen Gastgeber*innen, die den Weg nach drinnen und draußen weisen. Auch auf der Straße finden sich neben kulinarischen Angeboten viele Programmpunkte: Das Erzählfahrrad Kamishibai, ein Pop-up-Geschichtenbuch, Kurzgeschichten unterm Schirm und das Archiv der Sprachen locken Zuhörer*innen.

Auf vier Bühnen begeistern mit feurigen Shows die Künstlergruppen „Spice- Feuershow“ und „Lenn Fei“. Die Sambagruppen „Monte Monja“ und „Sambanana“ begleiten den Umzug zur Waterfront Promenade (18 Uhr ab Bibliotheksplatz) zum Abschlussfeuerwerk über der Weser.

Der Einzelhandel in Gröpelingen und Oslebshausen, die Waterfront und das Sander Center öffnen am Sonntag ihre Geschäfte von 13-18 Uhr.