Feuerspuren: Erzählerisches Funkenschlagen

Am ersten Novemberwochenende 2023 findet in Gröpelingen das internationale Erzählfestival Feuerspuren statt. Erzähler:nnen mit Feuerspurenerfahrung und interessierte Anfänger:innen, die sich in diesem Jahr beteiligen wollen, arbeiten an ihren Erzählfähigkeiten. Sie setzen sich inhaltlich mit dem übergreifenden Thema des Festivals auseinander, erhalten Anregungen zur Entwicklung eigener Erzählstoffe und tauschen sich über Geschichten aus. Jedes Treffen beinhaltet praktische Übungen mit dem Fokus auf mehrsprachige Erzählformate.

In Kooperation mit Bremer Volkshochschule West.