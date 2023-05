Tatütata, die Feuerwehr ist da!

× Erweitern © Warnke/Feuerwehr Bremen/Universum® Bremen Juhuuu, Besuch, Ina Starokosz

Im Rahmen der beliebten Talk-Reihe „Juhuuu, Besuch!" beantwortet diesmal Feuerwehrfrau Ina Starokosz Kinderfragen.

© Warnke/Feuerwehr Bremen/Universum® Bremen Ina Starokosz

Fragt man Kinder nach ihren Traumberufen, lautet eine der wohl häufigsten Antworten Feuerwehrfrau beziehungsweise Feuerwehrmann. Doch wie sieht deren Alltag eigentlich aus? Das erfahren neugierige Mädchen und Jungen von der Berufsfeuerwehrfrau: Hat sie Herzklopfen, wenn sie ein brennendes Haus betritt? Wie oft am Tag saust sie die Rutschstange in der Feuerwache hinunter? Und was macht die Feuerwehr, wenn es gerade nicht brennt?

Die kleinen Besucher:innen erwartet ein spannender Einblick in die Arbeit der Feuerwehr, bei dem sie nicht nur eigene Fragen stellen, sondern auch die „Persönliche Schutzausrüstung“ in Augenschein nehmen können.

In der Veranstaltungsreihe „Juhuuu, Besuch!“ kommen regelmäßig Menschen mit faszinierenden Berufen in das Mitmach-Museum und widmen sich in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre den Kindern.

Die Fragen können spontan vor Ort geäußert oder bereits im Vorfeld mitgeteilt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Universum. Unter allen Teilnehmenden werden zwei Eintrittskarten für das Science Center verlost.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten, nach telefonischer Reservierung.