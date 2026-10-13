× Erweitern © Feuerwerk der Turnkunst Feuerwerk der Turnkunst, Hope Das Gypsy High Bar Team

Magische Momente für die ganze Familie bringt Europas erfolgreichste Turnshow zum Jahresbeginn nach Bremen. An zwei Tagen entführt das außerordentliche Ensemble Groß und Klein in eine poetische Welt voller Zuversicht und Akrobatik.

Besucher:innen erwartet ein meisterhaftes Zusammenspiel aus kraftvollen Bodenelementen und fliegender Höhenartistik. Ob atemberaubende Luftakrobatik am Trapez, humorvolle Einlagen oder Weltklasse-Turnen: Die Inszenierung verbindet sportliche Höchstleistungen mit modernem Entertainment und Livemusik zu einem Gesamtkunstwerk, das generationenübergreifend begeistert.

Zu den Tickets ab 36 Euro.