Feuerwerk der Turnkunst: Hope

ÖVB-Arena Bürgerweide 62, 28215 Bremen

Magische Momente für die ganze Familie bringt Europas erfolgreichste Turnshow zum Jahresbeginn nach Bremen. An zwei Tagen entführt das außerordentliche Ensemble Groß und Klein in eine poetische Welt voller Zuversicht und Akrobatik.

Besucher:innen erwartet ein meisterhaftes Zusammenspiel aus kraftvollen Bodenelementen und fliegender Höhenartistik. Ob atemberaubende Luftakrobatik am Trapez, humorvolle Einlagen oder Weltklasse-Turnen: Die Inszenierung verbindet sportliche Höchstleistungen mit modernem Entertainment und Livemusik zu einem Gesamtkunstwerk, das generationenübergreifend begeistert. 

Zu den Tickets ab 36 Euro.

Info

ÖVB-Arena Bürgerweide 62, 28215 Bremen
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