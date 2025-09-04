Feuerwerk der Turnkunst: VIVA Tournee 2026

× Erweitern © Feuerwerk der Turnkunst China National Acrobatic Troupe

In der Arena-Show treffen Akrobatik und Turnkunst der Spitzenklasse auf eine spektakulär inszenierte Choreografie. Vor beeindruckender Kulisse verschmelzen, Bewegungen, Rhythmus, Farben und internationale Klänge zu einem Fest der Freude und Leichtigkeit. Dass die Show seit jeher bekannt ist für ihre weltbekannten Künstler:innen, weiß auch Regisseurin Heidi Aguilar:

"Tatsächlich haben wir es geschafft, die Gewinner aller wichtigen internationalen Festivals für unser VIVA-Ensemble zu verpflichten"

Und so verkörpern auch diesmal Artist:innen aus aller Welt ein faszinierendes Zusammenspiel der Elemente zwischen Himmel und Erde in ihren beeindruckenden Luftshows: Darunter die China National Acrobatic Troupe, die mit einem weltweit einzigartigen, bisher unerreichten und einfach atemberaubenden Parkour Pole Act aufwartet. Für ihren zweiten, nicht weniger atemberaubenden Act – einer Kombination aus Kunstradfahren und klassischer Akrobatik – wurden sie beim renommierten Circus Festival von Monte Carlo in diesem Jahr mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet. Ebenfalls mit dabei ist dänische Artistengruppe MOTUS mit einem spektakulären Teeterboard-Act.

× Erweitern © Feuerwerk der Turnkunst MOTUS

Das Feuerwerk der Turnkunst wäre aber nicht Europas erfolgreichste Turnshow, wenn es nicht auch das klassische Gerätturnen in seiner ganzen Faszination präsentierte. Aus dem Leistungssport direkt auf die große Showbühne katapultiert werden der amtierende Barren-Weltmeister Lukas Dauser und Vize-Europameister Andreas Toba. Beide Sportler haben ihre internationale Spitzensportkarriere beendet und verabschieden sich mit ihrem Auftritt noch einmal von ihren Fans und den Freund:innen des Turnsports. Weil aber Turnen so viel mehr ist als Reck und Barren, findet auch Breakdance-Weltmeister Michi im Duo mit Kira sowie Anastasiia Tsibulskas elegante Rhythmische Sportgymnastik einen verdienten Platz in der Show.

