Feuerwerk der Turnkunst: Wyld

In Bremerhaven beweist die spektakuläre Show, wie verrückt und innovativ Turnkunst heute sein kann. Konstantin Mouraviev begeistert mit komischen Rhönrad-Nummern, während Artem Ghazaryan und die Gruppe Showproject atemberaubende Akrobatik auf Parallelbarren und Trampolin präsentieren. Gemeinsam sprengen sie Grenzen, verbinden Tradition mit verrückten Ideen und lassen das Publikum lachen, staunen und mitfiebern.

Eine moderne, dynamische Show voller Rhythmus, Überraschungen und bleibender Eindrücke – Turnen wie noch nie gesehen.

