Superfly: Feuerwerk der Turnkunst

Feuerwerk der Tanzkunst

In der neuesten Produktion pendeln die Akrobat:innen zwischen den Extremen hin und her - oder auch mal auf und ab.

Wenn der Raum zwischen rasanten Flugnummern in spektakulären Höhen und atemberaubender Akrobatik am Boden zu einer Einheit verschmilzt, zugleich gezielte Langsamkeit auf witzige und poetische Weise Einzug hält, werden sich die Zuschauer:innen in einem Wechselbad der Gefühle wiederfinden.

Tickets gibt's für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ab 29 Euro und für Erwachsene ab 34 Euro online.

Weitere Infos unter feuerwerkderturnkunst.de