FFFuture Night

Am Freitag, 20. September 2019, findet der weltweite Fridays for Futre Klimastreik statt. Das Klimahaus unterstützt diese Bewegung und lädt Jugendliche aus Bremen, Bremerhaven und umzu ein, die Nacht vom 19. auf den 20. September im Klimahaus zu verbringen.

Der Abend mit Klimahauspartnern, dem Alfred-Wegener-Institut und der Hochschule Bremerhaven, bietet ein buntes Rahmenprogram aus themenbezogenen Workshops, Vorträgen, Filmen und anschließender Party.

Auch für ein Abendessen ist gesorgt. Am Freitagmorgen wird die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Frühstück und dem Einstimmen auf den Streik fortgesetzt. Der Klimastreik startet danach um 10 Uhr am Klimahaus, organisiert durch die Fridays for Future Gruppe Bremerhaven.

Zur #FFFutureNight eingeladen sind alle Schüler und Jugendlichen, die voller Motivation sind, etwas für den Klimaschutz bewegen zu wollen. Auch begleitende Lehrer und Eltern sind willkommen!

Taschenlampe, Isomatte, Kosmetikartikel, Schlafsack, Schlafzeug und Handtücher bitte mitbringen. Waschgelegenheiten sind vorhanden, aber keine Duschen.

Achtung! Schüler und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer autorisierten Person übernachten (z. B. mit der Schulklasse oder den Eltern). Schüler und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren benötigen eine unterschriebene Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.